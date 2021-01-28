Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirtli çocukların kar keyfi
[Fotoğraf: AA]
Siirt’te yüksek rakımlı Geçittepe bölgesindeki Gökbudak köyünde kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı.
Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, karlı tepeleri oyun alanına çevirdi. Naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelerden kayan çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Camiden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz