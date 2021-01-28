Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, karlı tepeleri oyun alanına çevirdi. Naylon ve tahtadan yaptıkları kızaklarla tepelerden kayan çocuklar, karın keyfini doyasıya yaşadı.