Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atık kuşburnu çekirdeği ekonomiye kazandırılıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane’de kurulu fabrikada kuşburnu bitkisinden çay, pekmez, marmelat yapılırken çekirdeklerinin ise yağı çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor.
Kış mevsimi ile özdeşleşen ve C vitamini deposu olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu, içeriğindeki Omega 6 ile cilde parlaklık veriyor ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.
Gümüşhane’deki kuşburnu fabrikasında kuşburnunun bitkisinden çay, pekmez, marmelat ve meyve suyu üretiliyor.
Hedef, 200 ton çekirdeği ekonomiye kazandırmak
Çekirdekleri ise, kuşburnu yağı çıkarılmak için geri dönüştürülüyor.
Yıllık 50 ton atığın çıktığı fabrikada, üretim artışı ile birlikte 200 ton çekirdek ve posanın değerlendirilmesi hedefleniyor.
Kuşburnu çekirdekleri Adana, Osmaniye ve İzmir’e gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.
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