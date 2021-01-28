Kış mevsimi ile özdeşleşen ve C vitamini deposu olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu, içeriğindeki Omega 6 ile cilde parlaklık veriyor ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

Gümüşhane’deki kuşburnu fabrikasında kuşburnunun bitkisinden çay, pekmez, marmelat ve meyve suyu üretiliyor.

Hedef, 200 ton çekirdeği ekonomiye kazandırmak

Çekirdekleri ise, kuşburnu yağı çıkarılmak için geri dönüştürülüyor.

Yıllık 50 ton atığın çıktığı fabrikada, üretim artışı ile birlikte 200 ton çekirdek ve posanın değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kuşburnu çekirdekleri Adana, Osmaniye ve İzmir’e gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.