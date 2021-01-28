Görev yaptığı Osmaniye'den memleketi Gercüş'ün Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babasına ait eve gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den haber alamayan komşular, yedek anahtarla eve girdi.

Eve girdiklerinde Ekmen'i hareketsiz yatarken gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler Ekmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekmen'in cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Ekmen'in cenazesinin Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

