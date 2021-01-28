Yangın, Beykoz'da Polonezköy Tabiat Parkı'nda bulunan bir mandırada dün akşam saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Yangının çıktığı alanda bir kulübede yaşayan Semiha Önal’ın yaşadığı yer kullanılamaz hale geldi.

Önal’ın beslediği onlarca keçi, oğlak ve tavuk da yangında telef oldu. Bazı hayvanlar ise yaşlı kadının ve itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının oluşturduğu tahribat havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. Yaşlı kadının ise olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen hala bölgede yakınlarıyla beraber çalıştığı görüldü.

Yaşlı kadının, yangında telef olan hayvanını elinde tutarak “Anayım ben ana” diye feryat etmesi ise yürekleri dağladı.