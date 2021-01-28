Vefalı köpek Boncuk için hazırlanan kulübe sahibinin yaşadığı apartmanın önüne koyuldu. Köpek kulübesini Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Yangın boyadı.

Boncuk sahibini yalnız bırakmamıştı

Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak'ta rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevimli köpek boncuk da ambulansı takip ederek hastane önüne kadar geldi.

Hasta yakınları köpeği eve götürse de o her defasında hastaneye dönmenin yolunu buldu. Günlerce sahibinin sağlığına kavuşacağı günü bekledi.

Vefasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Boncuk dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri medyası, haberi okurlarına manşetten duyurmuştu.

