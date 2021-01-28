Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen Terzi, yaklaşık 7 yıl önce abisinin yaptığı Muay Thai sporuna özendi.

İlk senesinde Türkiye şampiyonu oldu

Abisinin antrenmanlarda kullandığı eldiveni eline takarak çeşitli yerlere vurmaya başlayan Terzi, bu şekilde boksla tanıştı.

Daha sonra bir hocasının kendisini keşfetmesi üzerine Terzi, sporu ringde yapmaya başladı. Spora başlamasının ardından kendisini hızlı bir şekilde geliştiren genç sporcu, ilk senesinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Çeşitli dereceler kazanmayı başaran Alperen Terzi, en son yapılan şampiyonada da yeniden Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı boksör, şimdi Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde edebilmek için Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde sabah akşam antrenman yaparak ter döküyor.

[Fotoğraf: İHA ]

"Hedefim dünya şampiyonasında derece yapmak"

Boksa abisinden esinlenerek başladığını anlatan Alperen Terzi, şunları söyledi:

"Abim zamanında Muay Thai yapıyordu. Ben de onun eldivenlerini alıp, duvarlara vuruyordum. Sonra hocam tuttu beni salona getirdi. Ondan sonra 2014 senesinde hazırlanmaya başladım. 2015 senesinde Türkiye şampiyonu oldum. Abimi geçmiştim. Ondan sonra iki sene artarda çeyrek finalde elendim. 2018 senesinde yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldum, 2019 senesinde de Türkiye ikincisi oldum. Onun ardından milli takım kampında hazırlığımızı yaptık.

Azerbaycan’da düzenlenen ve 9 ülkenin katıldığı Haydar Aliyev Boks Turnuvası’nda ikinci oldum, final oynadım. Ondan sonra 2020 senesinde de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim, dünya şampiyonasında derece yapmak. Ondan sonra da nasip olursa 2024 olimpiyatlarında ülkemi en güzel şekilde temsil ederek, bayrağımı göklere çekmek istiyorum. İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum."

[Fotoğraf: İHA]

"Bu yıl çok iyi hazırlandı"

Terzi'nin geçen yıl birbirinden zorlu ve tecrübeli rakipleri eleyerek Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Boks Milli Takımı Antrenörü Selim Vinçoğlu da, şöyle konuştu:

"O yıl Avrupa’da dereceye giremedi ama bu yıl çok iyi hazırlandı. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var, Avrupa şampiyonası var. Milli takımda da çok değerli hocalarımız var, inanıyorum Alperen’i daha da yukarıya çekecekler. güzel bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra Alperen’den dünya derecesi bekliyorum. Bunu yapacak kapasitede, yeter ki kendisine inansın, biz de yeterince onu çalıştıralım, inşallah derece bekliyoruz."