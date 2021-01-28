Doğum sancıları başlayan kadın güçlükle hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dedeler köyünde yolun kapanması nedeniyle doğum sancıları başlayan kadını, yakınları hastaneye götüremeyince yardım istedi.
Köye yönlendirilen ambulansın yolda kalması üzerine görevlendirilen paletli ambulans da kara saplandı.
Durumun haber verildiği İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Ambulans kara saplandı
Kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, zorlu mücadelenin ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapılan Çakmaz, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Selvihan Çakmaz'ın eşi Özal Çakmaz, ekiplerin 2 saat süren çalışma sonucu köye ulaşarak eşine müdahale ettiğini söyledi.
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