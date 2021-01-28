Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın Irmağı'nda su samuru görüntülendi
Bartın Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü.
Bartın'da Boğaz mevkiinde ırmak kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar ırmakta su samuru olduğunu fark etti.
Bir vatandaş su samurunun ırmak kenarındaki yiyecek arayışını kameraya aldı.
Çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu.
Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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