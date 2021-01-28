2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alan Kavacık üzümü, 850 rakımlı köyün en önemli geçim kaynağı olarak biliniyor.

Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde, el birliğiyle yeni sezon hazırlıkları yapan köylü kadınların hedefi, üzümün kalitesini ve verimini artırmak.

[Fotoğraf: AA]

Kadınlar her gün ayrı bir bağda buluşarak imece usulü ile hem işlerini hızlıca yapıyor hem de birlikte keyifli vakit geçiriyor.

“Kadınların iş birliği çok önemli”

Köylü kadınlar, yaptıkları iş birliğini 2015 yılında köyde açtıkları satış marketinde pekmez, kuru üzüm, üzüm lokumu ve zeytinyağı satarak devam ettiriyor.

[Fotoğraf: AA]

10-15 günde bitirilecek işin imece usulü sayesinde bir günde tamamlandığını açıklayan Kooperatif Başkanı Nurten Özkan, kadınların iş birliğinin çok önemli olduğunu vurguladı:

“Kadınlarımız neredeyse yılın 11 ayı bağlarda çalışıyor. Şu anda da kadınlarımız bir araya gelerek sırayla bağda budama işlemini gerçekleştiriyor. Kadınların iş birliği çok önemli, komşusu, akrabası ve arkadaş ortamıyla imece usulü zorlu iş çok zevkli oluyor. Bu sayede bir bağdaki işlemler bir günde tamamlanıyor. Yoksa 10-15 günde anca bitirilir.”

Budama işlemlerinin 2 ay sürdüğünü söyleyen üretici kadınlar, işleri zor olmasına rağmen birlikte çalıştıkları için güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.