Trabzon'un Ortahisar ilçesi Doğançay Mahallesi'nde seracılık yapan Ercan Satılmış, çevresindekilerin eğilimli arazide seracılığın olmayacağını söylemelerine rağmen kararlığı sayesinde bu algıyı yendi.

Ayakta durmanın bile zor olduğu dik yamaçtaki verimli toprakta, genç çiftçi projesi kapsamında aldığı hibe desteği ile sebze yetiştirmeye devam ediyor.

Ayakta durmanın bile zor olduğu dik arazide o sebze yetiştiriyor. Trabzon’da üreticilik yapan Ercan Satılmış, seracılık hikayesini @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/qrwYG4juGY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

"Biz Karadeniz insanı zorluğu seviyoruz" diyen Satılmış, 2015 yılında kendi çabasıyla yaptığı serayı 2016 yılında aldığı destekle büyüttü.

Ürünlerini aracısız olarak müşterilerine sunduğunu söyleyen Satılmış, "Üretmeyi seviyoruz, herkesin de üretmesini istiyoruz. Şu anda ıspanak üretimi yapıyoruz, yazın da domates, salatalık üretimi yapıyoruz. Toprağımız sürekli aşağıya gidiyor ama biz buna da çözüm bulup makara sistemiyle toprağımızı yukarı alıyoruz" dedi.