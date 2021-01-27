33 yaşındaki Gülcan Bilgin'in hamileliğinin henüz 22. haftasında doğum sancıları başladı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede adını "Nefes" koydukları kız bebeğini dünyaya getirdi.

Erken doğum nedeniyle 540 gram dünyaya gelen ancak kilosu 425 grama kadar düşen minik Nefes, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı.

Her an kaybedilme riski bulunan ve kalp damar açıklığı tedavisi de alan Nefes, her geçen gün yaşama daha sıkı sarıldı.

Mücadelesi 144 gün sürdü

Vücut fonksiyonları zamanla düzene girmeye başlayan, 2 kilo 400 grama kadar ulaşan bebek, doktorların desteğiyle verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Zorlu yoğun bakım sürecini atlatan Nefes, 144 gün sonra taburcu edilerek evine getirildi.

Gülcan ile Bayram Bilgin çifti, 6 yaşındaki İbrahim Efe'nin ardından kızları Nefes'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

"Hayata tutunacak, o benim savaşçı kızım"

Anne Bilgin, zorlu sürecin mutlu sonla tamamlandığını söyledi.

"Doğumdan sonra kızıma bir şey olacağı korkusuyla çok üzüldük, ağladık. Kızımdan umudumu hiç kesmedim. Her zaman ona güvendim. Hep 'Hayata tutunacak, o benim savaşçı kızım. Kesinlikle pes etmeyecek.' dedim. Ona inandım. Çok şükür sonunda her şey güzel oldu. Allah'ımıza şükürler olsun."

Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan bebeğini kucağına ilk aldığında çok heyecanlandığını, sevinçten ağladığını anlatan Bilgin, hiç unutmayacakları o günü çok uzun zaman beklediklerini söyledi.

"Her gün hastaneye gittik, ağlayarak döndük"

Baba Bayram Bilgin ise, "Allah kimseye göstermesin. Her gün hastaneye gittik, ağlayarak döndük. Tam 144 gün sonra hastaneden taburcu edildik. Bu 144 gün bize 10 sene gibi geldi. Ömrümüzden ömür gitti. Kızımı ilk kucağıma aldığımda büyük heyecan yaşadım" dedi.

Kardeşini görünce heyecanlanan İbrahim Efe de Nefes'in yaşaması için her gün dua ettiğini anlattı.

Doktorlarının verdiği bilgiye göre, Nefes'in sağlık durumu iyi.