Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan ve bölge halkı tarafından ‘Habeş Deresi’ olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, Rumkale’ye benzerliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor.

Tabiatıyla herkesi kendine hayran bırakan 8 bin 650 metre uzunluğundaki Habeş Kanyonu, Rum Kale'den sonra doğa ve dağcılık sporcuları ile turistlerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.

Dünyaya tanıtılmaya ve turizme kazandırılmaya çalışılan Habeş Kanyonu, yürüyüş ve tırmanış imkânlarıyla dağcılık tutkunlarının dikkatini çekerken, kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alan kanyon, fotoğraf tutkunları için de ideal mekânlar arasında yer alıyor.

Saklı Cennet Habeş Kanyonu

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Habeş Kanyonu'nun Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi olduğunu söyledi:

"Habeş Kanyonu ülkemizin saklı cennetlerinden birisi. Turizm açısından çok önemli bir noktamız. Burada yaklaşık dokuz kilometrelik güzergâh var. Bu güzergâh üzerinde Roma döneminden kalma eserler, mağaralar bulunmakta. Doğa sporları açısından çok ideal bir yer."

Kanyonun turizme kazandırılması için çalışıldığını aktaran Doğru, Araban'ın tarımla dayalı ekonomisi bulunduğunu, ancak turizmle de anılmak istediklerini vurguladı.