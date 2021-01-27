1999 doğumlu Murathan Atik Eskişehir’de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

2011 yılında tarlada geçirdiği bir kaza nedeniyle sağ ayağını kaybetti.

Şimdi özel bir hastanede çalışan Murathan Atik, uzun tedaviler ve rehabilitasyon sürecinin ardından hayata tekrar basketbolla tutundu.

Çeşitli kulüplerde basketbol oynayan Murathan, milli takıma kadar yükselirken, antrenörü Selim Savaş Akarsu, elinden tutarak Murathan Atik’i Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübüne kazandırdı.

Antrenmanları için büyük fedakarlık yaptı

Murathan Atik antrenmanları için ise her gün hızlı trenle Eskişehir’den İstanbul’a uzanan yolculuklar yaptı.

Antrenörü ve kulübünün desteği ile İstanbul’a yerleşen Murathan, oynadığı başarılı oyun ile kısa zamanda takımın değişmez isimleri arasına girdi.

Geçtiğimiz yıl Süper Lig’e çıkan Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi devlerle mücadele edecek.

Geleceğin önemli yıldız adaylarından olan Murathan Atik’in adil mücadele için tek beklentisi ise Süper Lig’e uygun bir maç sandalyesi.

Adil mücadele için şartlar eşit olmalı

Sahadaki potansiyelin yüzde 30-40’lık kısmının kullanılan tekerlekli sandalye ile orantılı olduğunu söylüyor Murathan Atik.

Kulübünün sandalye konusunda elinden gelen en iyi desteği verdiğini belirten Murathan, sandalyesinin yetersiz kaldığını, kendisi gibi her tekerlekli sandalye basketbolu oyuncusunun salonda en iyi sandalyeyi kullanarak mücadele etmek isteyeceğini söyledi.

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımların her iki senede sandalye değiştirdiğini hatırlatan Murathan Atik, bu durumun kendisi için sahada dezavantaj yarattığını söylüyor.

Rakipleri daha hafif ve dayanıklı sandalyelerle mücadele ederken kendisinin yeri geldiğinde 15 kilogramlık bir sandalye ile maça çıktığını anlatan Murathan, her basketbolcunun sahada eşit şartlarda mücadele etmesi gerektiğine inanıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu