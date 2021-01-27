Van’ın Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Artos Dağı’nın zirvesine tırmanan yabancı turistler, kayak yaparken kaydettikleri görüntülerle adeta nefes kesti.

Tarihi İpek yolu güzergâhını geziyorlar

Tarihi İpek Yolu’nda gezintiye çıkan ve bu güzergâhta ilginç videolar çeken gezgin ve dağcı grubunun Türkiye’deki seyahatleri devam ediyor. Dağcı turistlerin bu kez durağı, İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan Van oldu.

3 bin 550 rakımlı Artos Dağı’nın zirvesine büyük zorluklarla tırmanan gezgin ve dağcılar, Van Gölü manzarasına karşı kayak ve yamaç paraşütü yaparak anın tadını çıkardı.