Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aç kalan sokak köpeği börekçiden yiyecek aldı
Bursa'da börekçinin kapısında bekleyen sokak köpeğine çalışanların yemek verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı.
Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü İnegöl ilçesinde, sokak köpeği, bir börekçinin kapısının önüne gelerek beklemeye başladı.
Çalışanlar da aç olduğu tahmin edilen köpeğe yiyecek verdi. Köpek, yiyecekleri aldıktan sonra börekçinin önünden ayrıldı.
Etiketler: Bursa
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