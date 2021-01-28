Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşayan Hasan ve Hüseyin Bican kardeşler, 131 yıl önce büyük dedelerinin panayır dönemlerinde düzenlenen bir yarışmada yaptığı Şak Şak Helvası'nı üretmeye başladı.

Rusya ve Ukrayna'ya da ihraç ediliyor

[Fotoğraf: AA]

Şeker, ceviz ve çöven bitkisi kullanılarak yapılan helva, Gerede Belediyesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılan helva, Rusya ve Ukrayna’da da ilgi görüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yıllık 200 ton üretim gerçekleştiriliyor

Ailelerinin 1890 yılından beri helva işiyle uğraştığını ve yıllık 200 ton üretimlerinin olduğunu söyleyen Hüseyin Bican, helvanın özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Sert olduğu için Şak Şak Helva demişler. Ürünlerimizin hiçbirinde katkı maddesi yoktur. Tamamen şeker ve cevizden yapılmıştır. Beyazlaması için de çöven bitkisinin suyunu kullanıyoruz. Şekerin beyazlatılarak ceviz katılmış hali diyebiliriz."