Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sybiha ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ukrayna ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, sanayi ve ticaret gibi alanlarda çok yönlü iş birliği sağlanması konuları görüşüldü.

"Kayseri'de fahri konsolosluk açmayı düşünüyoruz"

Sybiha, dost bir ülkeyi temsil etmenin ve güzel bir kent olan Kayseri'ye gelmenin kendisini oldukça mutlu ettiğini vurguladı. Kayseri ile ilişkilerinin daha çok geliştirilebileceğine dikkati çeken Sybiha, şunları kaydetti:

"Ukrayna’da bir kardeş şehir seçerseniz eminim ki bu kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde ilişki ve iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Ayrıca güçlü ilinizin potansiyelini gördükten sonra hem Kayseri’yi hem de Kapadokya’yı kapsayacak şekilde bir fahri konsolosluk açmayı düşünmeye başladık.”

[Fotoğraf: AA Arşiv]

“Kayseri, Ukraynalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında”

Türkiye'ye ülkelerinden önemli sayıda turist geldiğini aktaran Sybiha, "2019 yılındaki kaydettiğimiz sonuçlara bakacak olursak 2019 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 1,5 milyon civarındaydı. 2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye’ye Ukrayna’dan gelen turist sayısı yine de yaklaşık 1 milyonu bulmuştur. O yüzden turizm açısından bakacak olursak hem Türkiye hem Kayseri, Ukraynalı turistler tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kültür, gastronomi, turizm ve özelde kayak turizmi bakımından ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması noktasında çalışma yaptıklarını belirtti, Ukrayna ile ilişkilerin üst düzeyde olduğuna işaret etti.