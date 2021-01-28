İstanbul yönünde giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, D-100 kara yolu Körfez Mahallesi'ndeki yol uygulamasında trafiğin yavaşlaması üzerine duran Hamdi E. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazaya araçların önündeki belediye otobüsü de karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile eşi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.