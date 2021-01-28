Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da usulsüz rapor karşılığı rüşvet alanlara tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya'da 'usulsüz sağlık raporu' düzenlemek için rüşvet aldıkları iddiasıyla 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sakarya'daki hastanelerde görevli tıbbi sekreterlerin usulsüz şekilde düzenlenen engelli veya sağlık raporları için rüşvet aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
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