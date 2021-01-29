Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da iş yeri yangını
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polisaj (metal parlatma) işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerindeki yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Büyük oranda hasarın oluştuğu iş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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