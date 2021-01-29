Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı
Erzincan'da kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.
Cihan A'nın kullandığı Çanakkale'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi.
Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Ulaşım
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