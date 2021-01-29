Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ahmet Kürüm isimli çiftçinin 2 ay içerisinde 506 kayısı ağacına, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi ancak yeni fidanlar da parçalandı.

Mağdur çiftçi bunun üzerine 3 fotokapan ve bir güvenlik kamerası satın aldı.

Bahçe sahibi Ahmet Kürüm, fotokapandaki kayıtları izleyince ağaçlara zarar veren kişinin komşusu olduğunu gördü.

Görüntülerle jandarmaya giden Kürüm, Ş.A isimli komşusundan şikayetçi oldu.

Ağaçları kesen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.