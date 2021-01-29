Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte ocak ayında metrekareye 204 kilo yağış düştü.

Aralık ayında başlayan yağmurla birlikte 2021 yılında mevsim normallerinin üzerinde yağış alan kentte kar yağışı da etkili oldu.

Edirne'nin verimli topraklarında yüzbinlerce dekar ekili buğday ve kanola tarlalarını beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı ile birlikte, önemli miktarda buğday ve bitkisel kanola yağı üretilen Edirne'de, hasatta yüksek verim bekleyen çiftçiler, toprağın suya doymasıyla kuraklığın son bulacağını söyledi.

"Bu yıl kar çok güzel yağdı"

Hamzabeyli köyünde buğday üreticisi olan Süleyman Güre, kar yağışının 30 santimetreyi bulmasıyla kuraklığın son bulduğunu söyledi.

Kar yağışıyla beraber yüksek verim beklediklerini söyleyen Güre, "Kar yağdı çok mutluyuz. Bölgemizde su kıtlığı ve kuraklık vardı. Bu yıl kar çok güzel yağdı. Kar buğdayın üzerini kapadı. Yaklaşık iki yıldır kar yağmıyordu, bu yıl yağdı artık kuraklıkta son bulur inşallah. Yüksek verim bekliyoruz" dedi.

"Kuraklık olmayacak, toprak suya doyacak"

Bu yıl istenilen karın yağdığını söyleyen çiftçi Erdem Tufan, "Kar çok güzel geldi, tarlalara bereket yağdı. Kuraklık olmayacak, toprak suya doyacak. Hasatta verim artacak. Suyu depolayacağı için de yazında kuraklık yaşamayacağız. Bu yıl istediğimiz yağışı aldık ve şu an yerde 30 santimetre kar var" diye konuştu.