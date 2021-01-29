Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık 2 ila 4 derece artacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısında ise yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Geceden itibaren ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısında yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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