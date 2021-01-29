Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Sıcaklık 3 ila 5 derece düşecek

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 2-5 kilometre kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van 5, Hakkari'de 2, Bitlis 0 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.