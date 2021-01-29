Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.
Sıcaklık 3 ila 5 derece düşecek
Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 2-5 kilometre kuvvetinde esecek.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van 5, Hakkari'de 2, Bitlis 0 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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