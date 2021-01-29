Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 11:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kanser tedavisi gören baba ve kızı bir gün arayla yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar’da kanser tedavisi gören baba ve kızı bir gün arayla yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, bir süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk babası Rıza Karıncalı çarşamba günü hayatını kaybetti. Karıncalı’nın cenazesi aynı gün toprağa verildi.
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi’nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı ise dün yaşamını yitirdi.
Nursel Karıncalı’nın cenazesi de babasının defnedildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Etiketler: Kanser
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