Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, bir süredir kanser tedavisi gören 2 çocuk babası Rıza Karıncalı çarşamba günü hayatını kaybetti. Karıncalı’nın cenazesi aynı gün toprağa verildi.

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi’nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı ise dün yaşamını yitirdi.

Nursel Karıncalı’nın cenazesi de babasının defnedildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.