Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK'nın YPS hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahıslara karşı Van merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerin deşifre edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa, Van merkezli, Şırnak, Ankara ve İstanbul'da operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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