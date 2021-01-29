Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerin deşifre edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa, Van merkezli, Şırnak, Ankara ve İstanbul'da operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.