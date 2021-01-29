Yüksekova'da yaşayan Mehmet Şerif Karahan, kızını Anıtkabir'e götüremeyince farklı bir yola başvurdu.

Sıfırın altında 20 derecede 10 gün çalışan baba Karahan, kızı için kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı.

Baba Karahan, "'Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın . Bana da bu sefer Anıtkabir yap', dedi. Ben de pandemiden dolayı gidemediğimiz için Anıtkabir'i Hira için yaptım." dedi.

9 Yaşındaki Hira, elinde Türk Bayrağı ile kardan Anıtkabir'i gezdi.

Mutluluğu gözlerine yansıyan Hira, bir nebze de olsa Anıtkabir özlemini dindirebildi:

"Kuzenim çalışkan olduğu için Anıtkabire gitmişti. Bende gitmek istedim. Salgından dolayı oraya gidemedim. Babam da bana Anıtkabir yaptı. Oraya çok gitmek istiyorum."

Hira kardan Anıtkabir'in önünde Atatürk için bir de şiir okudu.