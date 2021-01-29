Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, başkentte 2017'de 3 bin 439 oto hırsızlığı meydana gelirken, 2018'de 1246, 2019'da 494 oto hırsızlığı olayı kayda geçti.
Kentte geçen yıl ise 362 oto hırsızlığı olayı gerçekleşti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak son 4 yılda almış olduğumuz önleyici tedbirler ile suç ve suçlularla mücadelede yürütülen başarılı çalışma ve operasyonlarımız rakamlara da yansıdı.— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) January 29, 2021
İlimizde Oto Hırsızlığı Olayları % Azaldı. pic.twitter.com/GSMXBQiqlH
Etiketler: Hırsızlık
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