İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, başkentte 2017'de 3 bin 439 oto hırsızlığı meydana gelirken, 2018'de 1246, 2019'da 494 oto hırsızlığı olayı kayda geçti.

Kentte geçen yıl ise 362 oto hırsızlığı olayı gerçekleşti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak son 4 yılda almış olduğumuz önleyici tedbirler ile suç ve suçlularla mücadelede yürütülen başarılı çalışma ve operasyonlarımız rakamlara da yansıdı.



İlimizde Oto Hırsızlığı Olayları % Azaldı. pic.twitter.com/GSMXBQiqlH