Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde bisikletli kişi, 4 gencin yanında kısa turlar atmaya başladı.

Bu sırada gençlerden biri, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kaydı yapan kişi, "Bak şimdi düşecek" dedikten sonra bisikletli kişi, bisikleti tek teker üstüne kaldırdı.

Bu sırada ön tekerin yerinden fırlayıp çıkmasıyla bisikletli genç de yere düştü. Gençler kahkahalara boğulurken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.