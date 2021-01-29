İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyeleri, Türkiye’nin 1929-2019 yıllarını kapsayan heyelan haritasını çıkardı.

Çalışmada, son 90 yılda 389 heyelan meydana geldiği ve bu heyelanlarda bin 343 kişinin hayatını kaybettiği görüldü.

İlk sırada Karadeniz Bölgesi yer alıyor

Heyelan bilançosunda 38 heyelan ve 336 ölümün yaşandığı Trabzon ilk sırada yer alıyor.

Trabzon’u 30 heyelan ve 191 ölümle Rize, 58 heyelan ve 85 ölümle İstanbul takip ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şeref Oruç, “Doğu Karadeniz Bölgesi zaten hem arazi eğimi yüksek, hem bol ve uzun süreli yağış alan dolayısıyla sellerin meydana geldiği ve bu sellerin heyelanları tetiklediği ve bu heyelanların yıkıcı etkilere neden olduğu bir bölgedir” dedi.

Doğu Karadeniz’deki toprak kaymalarında doğal faktörler öne çıkarken, İstanbul ve çevresinde ise insan kaynaklı faktörlerin etkisi olduğu görüldü.

20 yılda heyelan sayısı 2 kat arttı

Çalışmada, Türkiye’deki toprak kaymalarının son 20 yılda 2 kat arttığı ve her yıl ortalama 4 ölümlü heyelanın meydana geldiği tespit edildi.

Oruç, heyelanlara duyarlı alanlar konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bu alanlardaki yapıların ise önlem alınarak yapılması gerektiğini söyledi.