Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık L.Z. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, öldürülen Muzaffer Gök'ün yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Muzaffer Gök'ün kardeşi Ahmet Gök, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Bilerek ve isteyerek yapmadım"

Sanık L.Z. ise pişman olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır eşimi rahatsız ediyordu. Öldürme kastıyla ateş etmedim. Bilerek ve isteyerek yapmadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanık L.Z'nin cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle 12 yıl 6 aya indirdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Karaisalı ilçesi Barakdağı Mahallesi'nde, geçen yıl 2 Ağustos'ta Muzaffer Gök'ün cesedi bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla tutuklanan L.Z. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

