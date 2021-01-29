Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da belediye otobüsünün PTT binasına çarpma anı kamerada
Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde PTT şubesinin olduğu binaya çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile şubede görevli Cansel Tapdıkbayram, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı, hasar oluşan binada çalışma başlatıldı.
Öte yandan, kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, PTT şubesinin karşısındaki yoldan hızla gelen otobüsün binaya çarpması, ardından çevredeki vatandaşların yardım etmek için kaza yerine doğru yönelmesi yer alıyor.
Etiketler: PTT Trafik Kazası
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