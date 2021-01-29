Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 22:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de göçük altında kalan 2 işçiden 1'i öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir madende göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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