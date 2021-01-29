Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.