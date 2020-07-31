Haber Giriş: Kaynak: AA
Kurbanlıklarını kesen İstanbullular kasapların yolunu tuttu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma ya da kuşbaşı hale getirmek için gittikleri kasaplarda yoğunluğa neden oldu.
İstanbul genelinde birçok ilçede vatandaşlar, kurbanlıklarını kestikten sonra kasapların yolunu tuttu.
Vatandaşlar, naylon poşetler içerisinde getirdikleri etleri kasaplara teslim etti.
Kasaplar da sıcak havaya rağmen et kesme, kıyma makineleri ve özel bıçaklarıyla getirilen etleri isteğe göre pirzola, kuşbaşı ya da kıyma şeklinde hazırlayıp vatandaşlara geri verdi.
Birçok kasapta yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Etiketler: istanbul haber İstanbul Kurban Bayramı kasap yoğunluğuSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:26
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