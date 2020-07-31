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Kahramanmaraş'ta aranan 43 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda aranan 43 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların saklanabileceği adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: kahramanmaraş haberSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:10
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