Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul sahillerinde bayram yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin birinci günü yoğunluk gözlendi. İstanbullular akşam saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Kız Kulesi'nin bulunduğu alanda zaman geçirdi.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar sahillere akın etti.
Yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
Vatandaşların sahilde yürüyüş yaptığı ve balık tuttuğu görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Balık tutan vatandaşlardan Tayfun Semiz, "Şu an tatilin biraz pahalı olduğunu düşünüyoruz ailece. Biz de elimizdeki fırsatları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Balık tutmak annemle benim hobimiz. O da gelecek buraya. Şu anda balık yok ama akşama doğru olur sanırım" diye konuştu.
Maltepe, Kartal ve Pendik'te de bazı vatandaşlar yürüyüş, bazıları ise piknik yaptı.
Etiketler: istanbul haber istanbul sahil yoğunluğu Kız KulesiSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 19:38
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