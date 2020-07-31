Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.