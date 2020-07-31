Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz müdahale ediyor.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.
Etiketler: Manisa orman yangını manisa haberSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 19:09
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