Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 3 bin 723'ü buldu.

İstanbul'da 1153 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da, kurban keserken yaralanan 1153 vatandaş hastanelere gitti. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edilirken, ağır yaralanan 7 kişi ameliyata alındı.

[Fotoğraf: AA]

Bursa'da 301, Kütahya'da 64, Eskişehir'de 45, Balıkesir'de 61, Çanakkale'de 59, Yalova'da 32 ve Bilecik'te 34 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Kocaeli'de 236 'acemi kasap' yaralandı

İzmir'de 35, Denizli'de 96, Aydın'da 67, Manisa'da 39, Samsun'da 53, Tokat'ta 89, Çankırı'da 50, Çorum'da 50, Kastamonu'da 40, Amasya'da 110, Sakarya'da 59, Bolu'da 50, Düzce'de 110, Karabük'te 25, Kocaeli'de 236, Zonguldak'ta 33 ve Bartın'da 24 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Sivas'ta 100, Kırıkkale'de 50, Nevşehir'de 17, Niğde'de 19, Yozgat'ta 45, Konya'da 29, Afyonkarahisar'da 15, Karaman'da 20, Aksaray'da 21, Gaziantep'te 73, Şanlıurfa'da 113, Malatya'da 80, Adıyaman'da 15, Adana'da 78 ve Kahramanmaraş'ta 23 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Kurban kesiminde yaralanan Edirne'de 33, Kırklareli'nde 16 ve Tekirdağ'da da 61 kişi hastanelere başvurdu.

Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.