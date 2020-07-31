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Su alan teknedeki 5 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tekne su alınca teknedekiler boğulma tehlikesi yaşadı. 5 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Dün Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tamamı su alan teknede boğulma tehlikesi yaşayan 5 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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