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Gaziantep'te hayvan derisi kavgası: 6 gözaltı
Gaziantep'te kurban sahipleri ile kasaplar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Gazikent Semt Pazarı'nda kesilen kurbanın derisini bir hayır kurumuna vermek isteyen hayvan sahipleriyle kasaplar arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Gaziantep hayvan derisi kavgası Gazikent Semt PazarıSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 16:07
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