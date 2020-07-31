Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te ev yangını
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında iki ev tamamen yanarak küle döndü.
Çaltı köyünde, Hasan D'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, komşu Hasan A'ya ait eve de sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi.
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