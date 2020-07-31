Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uyarılara rağmen kamyon kasasında kurban kestiler
[Fotoğraf: DHA ]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasında kurban kesenler tepki topladı.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi.
Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü.
Hem belediye hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı.
Etiketler: kurban bayramı kaçak kurban kesimi izmirSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:34
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