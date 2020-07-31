Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kurban pazarında bıçaklı kavga
[Fotoğraf: DHA]
Tuzla'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.
Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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