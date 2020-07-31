Haber Giriş: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, Dargeçit-Kılavuz yoluna patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede asfalt yoldaki menfeze patlayıcı tuzaklandığının belirlenmesi üzerine bölgeye Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Piknik tüpüne tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.
Bölgedeki aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.
Etiketler: mardin dargeçit el yapımı patlayıcıSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:36
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