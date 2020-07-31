Haber Giriş: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'deki kaçak kesimler görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar buldukları açık alanlarda kurbanlarını kesti. İstanbul Küçükçekmece'deki kaçak kesimler kameralara yansıdı.
İstanbul'da, kurban kesim yerlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar, kurbanlıklarını buldukları boş alanlarda kesti.
Kaçak kesim yapılan alanlardan biri de Küçükçekmece Altıntepsi Mahallesi oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Sosyal mesafe ve maske kurallarının da zaman zaman unutulduğu kesimler havadan görüntülendi.
Görüntülerde, yerlere serdikleri naylonların üzerine kesim yapan vatandaşların daha sonra parçalara ayırarak etleri paylaştıkları görüldü.
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