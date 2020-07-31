İstanbul'da, kurban kesim yerlerinde sıra beklemek istemeyen vatandaşlar, kurbanlıklarını buldukları boş alanlarda kesti.

Kaçak kesim yapılan alanlardan biri de Küçükçekmece Altıntepsi Mahallesi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Sosyal mesafe ve maske kurallarının da zaman zaman unutulduğu kesimler havadan görüntülendi.

Görüntülerde, yerlere serdikleri naylonların üzerine kesim yapan vatandaşların daha sonra parçalara ayırarak etleri paylaştıkları görüldü.