Fransa'da yaşayan Harun Talhaş'ın babası, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi. Talhaş'ın babasının cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.

Cenazenin defnedilmesinden kısa süre sonra rahatsızlanan Harun Talhaş, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talhaş'ın, hastanede yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

Talhaş, Erzurum'da ilk tedavisinin ardından Ankara'daki hastaneye başvurdu. İlk tahlil ve tetkiklerinin ardından tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

"Nefes almakta zorlanıyorum"

Babasının cenazesinde hastalığa yakalanan Talhaş, hastanede tedavisine başlandığı gün gazetecilerle konuştu.

İlk gün bir üşüme geldiğini, sonra ateşinin çıktığını belirten Talhaş, "Ertesi gün sabah gidip test yaptırdım. Pozitif çıktı. Sonra Ankara'ya geldim. Cenazede millet vardı, tanış çok olduğu için rastgele geliyor, başsağlığı diliyor. Vatandaşların bunları yapmaması lazım. Düğün yapmaması lazım, taziye, cenaze evi gibi toplu şeyleri yapmaması lazım. Çok tehlikelidir, kesinlikle hastalanırlar. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim var, zor bir durum. İnsan istediği gibi yemek yiyemiyor, içemiyor" dedi.

Ancak Harun Talhaş, hastanede tedavi altına alındıktan 2 gün sonra yoğun bakımda hastalığa yenik düşerek, yaşamını yitirdi.