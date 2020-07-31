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Yetim çocuklar açık havada sinema keyfini yaşadı
Kahramanmaraş'taki açık hava sinemasının misafirleri bu kez yetim çocuklardı. Millet Bahçesindeki etkinlikte çocuklar TRT Çocuğun sevilen karakterlerinin rol aldığı "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" adlı filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi.
Yetim çocuklar için düzenlenen etkinliğin adresi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Millet Bahçesi oldu. Çocuklar burada önce piknik yaptı, ardından çeşitli oyunlar oynadı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kurulan beyaz perdeye, TRT Çocuğun sevilen karakterlerinin rol aldığı "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmi yansıtıldı.
Elbistan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bin 300 çocuk, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.
Açık hava sinema günleri bayram boyunca devam edecek.
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