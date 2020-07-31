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Düzce'de tarım aracı dere yatağına devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir tarım aracının dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yedigöller grup yolunda seyreden tarım aracı, Bekirler köyü sapağında yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki iki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda kişinin yardımıyla dere yatağından çıkarılarak ambulansa alınan yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: düzce trafik kazası düzce haberSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 18:18
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