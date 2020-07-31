Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı.
Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: otluk alanda yangın izmir yangın izmir haberSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 18:38
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